Volkswagen setzt weiter auf China. Dafür sollen in den nächsten sieben Jahren zehn Milliarden Euro im Reich der Mitte investiert werden. Zusammen mit seinen chinesischen Partnerunternehmen will VW bis 2025 rund 40 Autos mit alternativen Antrieben in China bauen. Das sind 25 Modelle mehr als bisher vorgesehen.Der Markt für Elektroautos entwickele sich in der Volksrepublik "schneller als in anderen Teilen der Welt", sagte China-Chef Jochem Heizmann am Donnerstag anlässlich der Automesse im südchinesischen Guangzhou.VW macht derzeit vieles richtig. Die Verkäufe steigen. Im Oktober brachte der Konzern 940.800 Autos an den Mann beziehungsweise an die Frau. Ein Plus von sportlichen 8,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Hinzu kommt: VW knüpfte vor kurzem eine Kooperationen mit dem Tech-Giganten Google. Unter anderem versprechen sich beide Konzerne neue Erkenntnisse in Sachen Verkehrsoptimierung sowie die Simulation von Materialstrukturen für leistungsstarke Batterien oder andere Werkstoffe.

