FMW-Redaktion

Der Dax hat gestern einen Aufwärtsschub gezeigt und sich dabei vor allem am S&P500 orientiert, während bei den US-Inidzes vor allem der Nasdaq und der Russell2000 die Rally anführten. Nach der Korrektur in der Vorwoche an den US-Märkten, die den stark überkauften Zustand etwas abgebaut hat, ist nun wieder Optimismus eingekehrt: in Sachen Konjunktur nach der starken US-Industrieproduktion, in Sachen US-Berichtssaison nach starken Zahlen von Wal Mart und Cisco, und vor allem in Sachen US-Steuerreform nach der Absegnung des Steuerplans im US-Abgeordnetenhaus. Die große, die wirklich wichtige Hürde ist jetzt der US-Senat, der frühenstens übernächste Woche über seinen eigenen Steuerplan abstimmen wird, der dann noch in Einklang gebracht werden muß mit der Version des US-Abgeordnetenhauses.

Also noch sehr viel Arbeit voraus - aber für die Aktienmärkte ist das gar nicht so schlecht: man kann die Hoffnung zelebrieren, dass es wirklich gelingen wird, den großen Wurf zu schaffen. Im Umfeld von Thanksgiving (am nächsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...