Es war nur eine Frage der Zeit, bis China die USA als weltgrößter Verpackungsmarkt ablöst. Laut Prognosen von Smithers Pira steigt der Verpackungskonsum in China um 5,5 Prozent jährlich. Von 175,5 Mrd. US-$ im Jahr 2015 wird der Markt bis 2020 auf 229,5 Mrd. US-$ wachsen. Zum Vergleich: In den USA sind 2,8 Prozent jährliches Wachstum und ein Anstieg von 165,5 Mrd. auf 190,2 Mrd. US-Dollar zu erwarten. Die Zahlen zeigen die Bedeutung und das Potential des chinesischen Verpackungsmarktes. Entsprechend wichtig ist es für Anbieter von Verpackungslösungen, in China Präsenz zu zeigen.Gelegenheit dazu bot vergangene Woche die Messe swop.

Organisiert vom VDMA Fachverband Druck- und Papiertechnik und der Messe Düsseldorf im Rahmen des offiziellen Auslandsmesseprogramms der Bundesrepublik Deutschland bot der Stand insgesamt sechzehn mittelständischen Firmen die Chance, sich attraktiv und zugleich effizient auf der swop zu präsentieren. Und das ohne Abstriche bei Standgröße, Standdesign und Lage: "Für uns war es zum richtigen Zeitpunkt der ideale Ort - quasi als Kick-off, um mit unserem Portfolio in den chinesischen Verpackungsmarkt einzutreten", lobte Markus Weidle, Accountleiter der Max Schlatterer aus Herbrechtingen. ...

