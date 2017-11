Berlin (ots) - Die Jubelschreie am Roten Teppich waren gigantisch: Gut 500 Fans und 270 Pressevertreter drängelten sich am 16. November vor dem Theater am Potsdamer Platz, als die nationalen und internationalen Prominenten vorfuhren. Zur 69. Bambi-Verleihung in Berlin kamen Hollywoodstars wie Hugh Jackman und Arnold Schwarzenegger, Entertainer wie Helene Fischer, Legenden wie Tom Jones, Sportgrößen wie Wladimir Klitschko und Mode-Ikonen wie Claudia Schiffer, die dieses Jahr alle mit einem Bambi ausgezeichnet wurden. Über 1000 Gäste im Saal und Millionen von Zuschauern live vor den Bildschirmen verfolgten die Verleihung von Bambi, Deutschlands wichtigstem Medienpreis, mit Showacts wie Rita Ora und Grammy- und Oscar-Preisträger Sam Smith.



Herzensbrecher & Helden



Bambi bedeutet: Traummänner. Der erste Preisträger ließ die Frauenherzen spürbar höher schlagen. Iris Berben überreichte Hugh Jackman das goldene Reh in der Kategorie "Entertainment". "Hugh hat ein unverschämt gutes Aussehen und einen unwiderstehlichen Charme. Und er besitzt Humor, Herz und Teamgeist", lobte sie den Hollywoodstar in ihrer Laudatio. Der Australier widmete die Trophäe seiner Mutter, die ihm beigebracht hat, "jeden wertzuschätzen, weil es jeder verdient", seinem Vater, der ihm beigebracht hat, dass man "durch Taten nicht durch Worte überzeugen soll" und seiner Frau, die ihm zeigte, dass "leidenschaftliche Liebe keine Legende ist, sondern Realität."



Sänger Tom Jones erhielt den Bambi in der Kategorie "Legende". Wohl verdient, mit über 100 Millionen verkauften Platten und einer seit sechs Jahrzehnten erfolgreichen Karriere. Der Brite performte seinen größten Hit "Sexbomb" und zeigte, wie lebendig eine Legende mit 77 Jahren noch sein kann.



Der ehemalige Box-Weltmeister Wladimir Klitschko bekam von Joachim Löw den Preis in der Kategorie "Sport" für seine herausragende Leistung, Ausdauer, Disziplin und Fairness überreicht. "Er ist auch als Mensch Weltklasse", so Löw. Und Klitschko erinnerte daran, dass Erfolg viele Weggefährten hat und dankte seinem Bruder Vitali und seiner Familie für ihre Unterstützung.



Und noch ein Kraftpaket wurde mit einem Bambi in der Kategorie "Unsere Erde" und Standing Ovations geadelt: Arnold Schwarzenegger. Der ehemalige Action-Star und Ex-Gouverneur von Kalifornien, kämpft mit seiner Organisation "R20 Regions of Climate Action" gegen den Klimawandel und stellt sich mutig gegen die Politik des US-Präsidenten Trump, für "den Rest seines Lebens", wie er auf der Bühne versprach.



Der frühere Bundespräsident und Bürgerrechtler Joachim Gauck, der sich unermüdlich für Weltoffenheit und Toleranz einsetzte und Weltpolitik mitgestaltete, wurde von Sibel Kekilli unter Standing Ovations mit dem "Millennium"-Bambi ausgezeichnet. "Sie haben immer für Menschen gekämpft, denen Unrecht widerfahren ist", schwärmte Kekilli bewegt. "Und ich widme den Preis den 30 Millionen Menschen, die sich in Deutschland ehrenamtlich für andere einsetzen", sagte Gauck, sichtlich gerührt von ihrer persönlichen Lobrede.



Der chinesische Konzeptkünstler und Regimekritiker Ai Weiwei, der in seinen Filmen, Bildern, Büchern und Installationen selbstlos für Menschenrechte und gegen Unterdrückung und Zensur kämpft, bekam von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel einen Bambi in der Kategorie "Mut". "Ai Weiwei stellt sich mit großem Mut gegen alle Widerstände, die gegen Freiheit und Gerechtigkeit existieren", so Gabriel. "Wenn wir diesen Mut verlieren, verlieren wir alles. Vertrauen sie in Mut und Menschlichkeit", mahnte Ai Weiwei in seiner Dankesrede an.



Powerfrauen & Pflegeengel



Entertainerin Helene Fischer sorgte zuerst mit ihrer spektakulären "Achterbahn"-Inszenierung für Aufsehen und wurde dann zum dritten Mal mit einem Bambi ausgezeichnet, dieses Jahr von Sam Smith in der Kategorie "Musik National". "Eine Künstlerin ist nur so gut wie ihr Team ist", sagte sie und dankte ihrem Freund, Florian Silbereisen: "Danke, mein Schatz für deine Liebe und dass du mein Zuhause bist."



Mode-Ikone Claudia Schiffer war begeistert, dieses Jahr von Nico Rosberg das goldene Reh in der Kategorie "Fashion" zu bekommen. "La Schiffer", laut Rosberg "eine der schönsten Frauen der Welt", bekam die Trophäe für 30 Jahre außergewöhnliche Verdienste in der Mode-Branche. "Ich bin der Beweis dafür, dass man seine Träume realisieren kann, wenn man etwas wagt, hart arbeitet, seriös bleibt und nicht aufhört, an seine Träume zu glauben", sagte Claudia Schiffer.



Für Krankenschwester Waltraud Hubert, die unter Standing Ovations von Florian Silbereisen auf die Bühne geführt wurde, war es der erste Bambi ihres Lebens. Sie bekam den Preis als "Stille Heldin" für ihre Arbeit in der Kinderdemenz-Ambulanz des UKE in Hamburg. Und viele im Publikum hatten Tränen in den Augen, als sie von den Schicksalen todkranker Kinder berichtete. "Wir können die Kinder nicht heilen, aber wir können ihre Lebensqualität verbessern."



Am aufregendsten war die Preisverleihung für die indonesischen Schülerinnen, Melati und Isabel Wijsen, die von Maria Furtwängler das goldene Reh in der Kategorie "Unsere Erde" bekamen. Die beiden Schwestern gründeten die Initiative "Bye Bye Plastic Bags" und gehen mit ihrem Umweltschutzprojekt beherzt gegen die Müllverschmutzung auf Bali vor. "Wir danken unserer Mutter im Publikum, unserem Vater, der die Show live streamt und unserer 'Green School', dass sie alle an uns geglaubt haben", sagten die Mädchen stolz und selbstbewusst auf der Bühne.



Der Bambi, Deutschlands wichtigster Medienpreis, ist ein Bekenntnis zu diesen kleinen und großen Helden unserer Zeit, ein Symbol für Anerkennung. Für diese Menschen rollt das goldige Reh gerne jedes Jahr den Roten Teppich aus. Denn all diese Persönlichkeiten haben im Laufe des Jahres Außerordentliches geleistet, geholfen, unterhalten und unsere Herzen bewegt.



