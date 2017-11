Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Altmaier setzt weiter auf eine Jamaika-Einigung

Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) hat sich trotz der Vertagung der Jamaika-Verhandlungen optimistisch gezeigt, dass Union, FDP und Grüne noch eine Einigung erreichen können. "Ich halte die Probleme für lösbar", sagte Altmaier im ARD-"Morgenmagazin". Die Parteien kämen "zum Teil aus ganz unterschiedlichen Richtungen", und deshalb sei es klar, dass die Verhandlungen Zeit brauchten. "Ich glaube, wir haben eine Verantwortung gegenüber unserem Land, und ich bin überzeugt, dass die meisten meiner Mitverhandler das genau so sehen", sagte er.

Kubicki: Kleine Jamaika-Gruppe soll Verhärtungen auflösen

Nach der Vertagung der Jamaika-Verhandlungen hat FDP-Vize Wolfgang Kubicki intensive Gespräche in kleiner Runde angekündigt, um vor allem das umstrittene Thema des Flüchtlingsnachzugs zu lösen. "Jetzt haben sich die Fronten verhärtet", sagte Kubicki im ARD-Morgenmagazin. "Es wird jetzt darauf ankommen, ob es uns gelingt, in einer kleinen Gruppe diese Verhärtungen aufzulösen." Union, FDP und Grüne hatten ihre Sondierungen über eine Jamaika-Koalition nach 18-stündigen Gesprächen am frühen Morgen unterbrochen. Bei nahezu allen großen Themen wie Flucht und Migration, Finanzen und Klima gab es keine oder nur sehr wenige Annäherungen, erklärten Teilnehmer. Die Verhandlungen sollten um 11.00 Uhr in der CDU-Zentrale mit einem Treffen im kleinen Kreis der Parteivorsitzenden und um 12.00 Uhr in großer Runde fortgesetzt werden.

Nahles: SPD steht weiter nicht für große Koalition bereit

Die SPD will auch im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition nicht in eine erneute große Koalition eintreten. "Nein, es wird dann auf Neuwahlen hinauslaufen", betonte SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles im ARD-Morgenmagazin. Dies stehe. Allerdings rechnet Nahles damit, dass sich Union, FDP und Grüne letztlich auf eine Koalition einigen werden. "Von Neuwahlen sind wir noch weit entfernt", meinte sie.

Wirtschaft sieht wesentlich größeren Finanzspielraum für Jamaika

Die deutsche Wirtschaft sieht einen wesentlich größeren finanziellen Spielraum für die Jamaika-Verhandler, als die Parteien bislang offenbar annehmen. In einem internen Papier des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), das der Nachrichtenagentur AFP am Freitag vorlag, wird eine Summe von 76 Milliarden Euro genannt. CDU, CSU, FDP und Grüne gingen einem Medienbericht zufolge zuletzt von 45 Milliarden Euro aus.

US-Repräsentantenhaus segnet Trumps Steuerreform ab

Die von US-Präsident Donald Trump angestrebte große Steuerreform hat eine erste Hürde genommen. Das Repräsentantenhaus verabschiedete den Gesetzentwurf am Donnerstag in Washington mit 227 zu 205 Stimmen. Alle Demokraten sowie 13 Republikaner stimmten gegen das Projekt ihres Präsidenten. Nun geht der Entwurf an den Senat, wo eine Mehrheit ungewiss ist.

Fed/Kaplan: Erwäge Zustimmung zu höherem Leitzins

Robert Kaplan von der Federal Reserve Bank von Dallas erwägt, eine Anhebung der kurzfristigen Zinssätze bei der kommenden US-Zentralbanksitzung zu unterstützen. Die US-Wirtschaft weise eine Vollbeschäftigung auf oder sei nahe daran, während die Inflation zwar noch unter dem Fed-Ziel von 2 Prozent liege, aber dieses Ziel mittelfristig erreichen könnte. Kaplan sprach auf einer Veranstaltung der Houston-Niederlassung seiner regionalen Notenbank.

+ Malaysia BIP 3Q +6,2% (PROG: +5,7%) gg Vorjahr

