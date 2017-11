Zürich - In den SRF-Studios in Zürich findet heute die Ideenkonferenz TEDxZurich statt, die sich dem Motto «Ideas worth spreading» verschrieben hat. 15 Redner präsentieren in maximal 18 Minuten ihre Ideen für eine bessere Zukunft. Sie erzählen von unkonventionellen Unternehmens- und Lohnstrukturen und sprechen über neue Chancen ausserhalb etablierter (Denk-)Systeme.

Livestream, Freitag 9.30 bis 16.45 Uhr: http://tedxzurich.com/openingdoors/

Am heutigen Freitag findet die TEDxZurich in den SRF-Studios statt. An der Ideenkonferenz präsentieren Visionäre, Wissenschaftler und Querdenker neue Ideen für aktuelle Probleme - nach dem Vorbild der TED-Konferenzen. Alle Redner der TEDxZurich 2017 befassen sich mit dem Thema «Opening Doors».

Von Cyborgs, neuen Denkansätzen und überwundenen Grenzen

Die Redner kommen aus den unterschiedlichsten Ländern und Disziplinen. Sie alle möchten mit ihren Ideen Türen öffnen. Sie sprechen darüber, wie Besitzstrukturen und Lohnsysteme unsere Arbeit beeinflussen, wie Flüchtlingen effizient geholfen wird und wie wir sie in unsere Gesellschaft integrieren können.

An der TEDxZurich 2017 treten unter anderen diese Rednerinnen und Redner auf:

Technologie-Entrepreneur Christian Hirsig nutzt sein Fachwissen, um Flüchtlinge zu Informatikern auszubilden. Judith ...

