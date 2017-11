Düsseldorf - Vorgestern endete beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die Serie von sechs roten Tageskerzen in Folge, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Im Anschluss an einen echten Stresstest der Haltezone aus dem ehemaligen Rekordhoch bei 12.952 Punkten und den verschiedenen Tiefs bei gut 12.900 Punkten habe der ausgeprägte "Hammer" für einen Hoffnungsschimmer gesorgt.

