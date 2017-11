Vaduz - Das Finance Forum Liechtenstein am 21. März 2018 in Vaduz bietet auch dieses Jahr wieder hochkarätige Referate, Talks und Workshops zur Zukunft der Finanzbranche. Zu den prominenten Rednern gehören unter anderem Credit-Suisse-Verwaltungsratspräsident Urs Rohner, Verhaltensökonom Ernst Fehr und Liechtensteins Regierungschef und Initiator Adrian Hasler.

Das Finance Forum Liechtenstein ist die bekannteste Dialog- und Imageplattform für den Finanzplatz Liechtenstein. Die vierte Ausgabe des Finance Forum Liechtenstein findet am Mittwoch, 21. März 2018, von 13.30 bis 17.15 Uhr im Vaduzer Saal in Vaduz statt. Die Tagung widmet sich unter dem Titel "Finance 2.0 - die Finanzbranche im Wandel" den aktuellen Herausforderungen für die Finanzdienstleister in Liechtenstein und der Schweiz. Die hochkarätigen Referentinnen und Referenten zeigen auf, welche technologischen, regulatorischen und gesellschaftlichen Trends bevorstehen und wie die Finanzmarktteilnehmer frühzeitig auf diese Entwicklungen reagieren können.

Strategische Herausforderungen

Die Eröffnungsrede an der Tagung hält traditionsgemäss Liechtensteins Regierungschef und Finanzminister Adrian Hasler. Anschliessend beleuchtet Daniel Diemers, Partner und Fintech-Experte der Beratungsgesellschaft ...

