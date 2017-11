Zuchwil - Das Software-Entwicklungsunternehmen Intersys vollzieht einen Wechsel in der Geschäftsleitung. Jirí Petr, seit 2009 Geschäftsleiter von Intersys, übergibt sein Amt zum 1. Januar 2018 an Adrian Hutzli. Der erfahrene Verkaufsprofi hat seit 2014 einen Sitz im Verwaltungsrat inne und kennt das Unternehmen sehr gut. Der Wechsel erfolgt auf Wunsch von Petr, der sich wieder vermehrt inhaltlichen Tätigkeiten als Berater und Projektleiter widmen möchte.

Hutzli kommt von Six Financial Information, wo er in der Funktion eines Direktors das Produktmanagement des Bereichs Value Added Services leitete. Davor war er von 1994 bis 2016 Head of Sales und stellvertretender Geschäftsleiter bei Rolotec, welche 2016 in die Six Group integriert wurde. Davor war er zunächst technischer IT-Projektleiter und danach Verkaufsleiter beim Informatikdienstleister TWI. Hutzli verfügt über einen Abschluss als Ingenieur ...

