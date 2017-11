Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen schalten am Freitag im frühen Geschäft erst einmal einen Gang zurück. Nach dem jüngsten Erholungschub tendieren die großen Indizes überwiegend gut behauptet, der DAX gewinnt 0,2 Prozent auf 13.075 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 zieht minimal um 0,1 Prozent auf 3.567 Punkte an. Etwas getrübt wird die Stimmung vom festen Euro, die Gemeinschaftswährung hat die Marke von 1,18 Dollar wieder überwunden. Gestützt wird die Stimmung dagegen von der US-Steuerreform und der Entspannung bei den Hochzinsanleihen.

Nachdem die geplante US-Steuerreform eine erste Hürde genommen hat, machten die Indizes an der Wall Street die jüngsten Verluste nahezu wett, und die Indizes an der Technologie-Börse Nasdaq markierten sogar neue Rekorde. Die Lage bei den Hochzins-Anleihen hat sich nach den jüngsten Turbulenzen mit stark steigenden Zinsen wieder weitgehend beruhigt. Das dürfte die Risikobereitschaft der Anleger generell stützen.

Terminbörsenverfall im Blick - und der Abwärtstrend

Aber auch aus technischer Sicht hat sich die Lage erst einmal aufgehellt: Mit dem weiteren Anstieg vom Donnerstag ist das aggressive Umschlagen der Märkte nach oben bestätigt worden. Am Freitag rückt nun der kleine Terminbörsen-Verfall in den Blick: Am Mittag laufen Index-Optionen aus, am Abend Aktienoptionen. Sollte der DAX über 13.100 Punkte steigen, könnte Anpassungsbedarf an den Terminbörsen die Kurse weiter treiben.

In den Blick rückt nun auch der kurzfristige Abwärtstrend des DAX bei etwa 13.080 Punkten. Ein Überwinden würde die Lage laut Marktanalysten weiter stabilisieren, ohne dass damit die übergeordnete Konsolidierungsstimmung bereits beendet werde.

Deutsche Börse und Munich Re fest - Fresenius schwach

Ihren Abwärtstrend bereits gebrochen haben VW, die um weitere 1,0 Prozent steigen auf 159,80 Euro. Daneben sind Deutsche Börse gefragt: Sie ziehen um 1,4 Prozent an auf 94,05 Euro, nachdem der Aufsichtsrat wie erwartet den bisherigen Deutschland-Chef des Unicredit Theodor Weimar als neuen Vorstandsvorsitzenden berufen hat.

Um 1,1 Prozent nach oben auf 192,30 Euro geht es mit Munich Re. Die HSBC hat die Aktien der Munich Re auf die Kaufliste genommen, mit einem Kursziel von 220 Euro. Der Index der europäischen Versicherungswerte führt mit einem Plus von 0,5 Prozent die Gewinnerliste an.

Auf der anderen Seite brechen Fresenius um 2 Prozent ein auf 65,67 Euro. Die UBS hat Fresenius auf "Sell" von "Neutral" gesenkt, bei einem neuen Kursziel von 57 Euro nach zuvor 74 Euro.

