B2B-Plattformen sind in den USA ganz normal. Deutsche und europäische Betriebe tun sich hier noch schwer schwer. Was die deutschen Unternehmen besser machen können.

Ob Wohnungssuche oder Autokauf: Privat nutzen die Deutschen häufig Plattformen, die einen Überblick über verschiedene Anbieter liefern. Entsprechend steigen die Umsätze Immobilienscout & Co. Während der US-Konzern Ebay die Anleger kürzlich mit seiner Gewinnprognose enttäuschte, sieht es bei den deutschen Portalen gut aus. Die Online-Kleinanzeigenbörse Scout beispielsweise hat ihren Umsatz im dritten Quartal um 8,7 Prozent auf 120 Millionen Euro gesteigert. Das Betriebsergebnis kletterte um 7,7 Prozent auf 63 Millionen Euro.

Auch Einkäufer erkennen die Vorteile von Plattformen für den B2B-Handel. Schnelles Finden von Produkten, Preis- und Qualitätsvergleich - das wollen nicht nur Privatleute auf der Suche nach dem günstigsten Handytarif. Dass die erfolgreichen B2B-Plattformen alle aus den USA stammen, bereitet den Einkäufern allerdings Sorge. Das zeigt eine Umfrage des Online-Marktplatzes "Wer liefert was" (WLW), an der 1.300 deutschsprachige und 900 internationalen Einkäufer teilgenommen haben. "Der Einkauf sieht auch, dass Europa zunehmend in eine Abhängigkeit getrieben wird", sagt Peter F. Schmid, CEO von "Wer liefert ...

