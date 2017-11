Die Baader Bank ihr Kursziel für die Aktien der CA Immo von 23,00 Euro auf 28,00 Euro erhöht. Die Kaufempfehlung ("Buy") für die Aktien des heimischen Immobilienunternehmens bleibt aufrecht.

Das neue Kursziel würde die zu erwartenden Erträge aus insgesamt 4,1 Mrd. Euro schweren Entwicklungsprojekten in den Jahren 2019 bis 2025 berücksichtigen, begründet Baader-Analystin Christine Reitsamer die Erhöhung. Dass die s Immo kürzlich bekannt gegeben hat, ihren Anteil an der CA Immo auf 5,02 Prozent erhöht zu haben, könnte darauf hindeuten, dass das Unternehmen bei einem möglichen Zusammenschluss zwischen CA Immo und Immofinanz Hauptaktionärin des neuen Konzerns werden wolle, vermute die Baader-Analystin weiter. An der Immofinanz hält die s Immo derzeit ebenfalls rund fünf Prozent.

Beim berichteten Gewinn je Aktie prognostiziert die Baader Bank 2,26 Euro (2017), 1,75 Euro (2018) und 2,00 Euro (2019). Die Dividendenschätzungen belaufen sich auf 0,73 Euro (2017), 0,80 Euro (2018) und 0,88 Euro (2019).

Zum Vergleich: Die Aktien der CA Immo notierten am Freitagvormittag an der Wiener Börse mit einem Minus von 0,53 Prozent bei 25,29 Euro.

