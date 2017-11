Beim Bezahldienstleister Wirecard laufen die Geschäfte weiterhin gut. Nachdem einige Investoren am Vortag infolge der Quartalszahlen zum dritten Jahresviertel erst einmal Gewinne mitgenommen hatten, stiegen etliche Anleger am Donnerstag nach positiven Analystenstimmen wieder ein. Die guten Quartalsresultate hätten gezeigt, dass sich Wirecard weiterhin auf Kurs befinde, schrieb die US-Investmentbank Goldman Sachs in einer Studie. Wirecard profitierte ebenso vom strukturellen Wachstum im Bereich Online-Bezahlung. Der dort zuständige Analyst hob die rasante Expansion in Asien und Übernahmen hervor. Mit einem von 95 auf 98 Euro angehobenen Kursziel beließ er die Aktie auf der Conviction-Buy-Liste. Die Privatbank Berenberg traut dem Konzern ein organisches Wachstum von mehr als zwanzig Prozent zu.

Auch sie errechnete für Wirecard ein Kursziel von 98 Euro und bewertete die Aktie als Kauf. Ihren Optimismus zum Wert unterstrich zugleich die britische Investmentbank Barclays und beließ die Aktie mit einem Ziel von 100 Euro auf Kaufen. Gerade die zuletzt zugekauften Bereiche des Zahlungsabwicklers hätten sich deutlich besser entwickelt als erwartet. Im bisherigen Jahresverlauf hat sich der Kurs der Wirecard-Aktie mehr ...

