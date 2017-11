WIESBADEN (Dow Jones)--Trotz des erhöhten Wohnungsbedarfs ist die Zahl der Baugenehmigungen im bisherigen Jahresverlauf rückläufig. Von Januar bis September wurden in Deutschland mit 256.800 um 7,0 Prozent oder 19.500 weniger Baugenehmigungen von Wohnungen erteilt als im Vorjahreszeitraum. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) nahm die Zahl im dritten Quartal um 6,5 Prozent ab.

Bei Neubauwohnungen gab es in den ersten neun Monaten einen Rückgang um 4,6 Prozent bzw 10.600 Wohnungen. Gegen den Trend nahmen die Genehmigungen für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern um 0,9 Prozent zu, für Wohnungen in Wohnheimen, wozu unter anderem Flüchtlingsunterkünfte zählen, mit knapp 41 Prozent deutlich ab.

