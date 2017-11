Der VOLKSWAGEN-Konzern hat sein Absatzwachstum im Oktober beschleunigt. Der Autobauer lieferte mit seinen 12 Fahrzeugmarken 940.800 Fahrzeuge aus, was einem Plus von 8,2 % gegenüber dem Vorjahresmonat entsprach. In den ersten 10 Monaten belief sich das Plus auf 3,2 %. Ausgeliefert wurden gut 8,7 Mio. Fahrzeuge. Besonders gut lief es im vergangenen Monat für die Wolfsburger in Osteuropa, Südamerika und in den USA. Auch in China beschleunigte sich das Wachstum. Unter den Marken stach insbesondere Seat positiv hervor, dank der Erholung bei Lkws konnten aber auch die Nutzfahrzeugmarken MAN und SCANIA im Oktober zweistellig zulegen. Die Aktie ist mit einem aktuellen Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 6,05 und einer Dividendenrendite von über 3 % (jeweils per Konsensschätzung 2018) sehr niedrig bewertet!



