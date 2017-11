Robo-Advisor wie Whitebox erwirtschaften ordentliche Renditen, weil sie auf wissenschaftliche Methoden setzen. Gründerin Salome Preiswerk erklärt, warum sich Geldanlage auch für Personen mit kleinem Geldbeutel lohnt.

Sie denken Geldanlage ist langweilig, kompliziert, teuer, riskant und frustrierend? So hat der Markt die Meinung der Deutschen über die letzten Jahrzehnte geprägt. Das Start-up Whitebox ist 2016 angetreten, dies zu ändern. Der Anspruch: Geldanlage kann Spaß machen. Die Juristin Salome Preiswerk ist Mitgründerin des Online-Vermögensverwalters und erklärt uns im Gespräch, was Whitebox von der Konkurrenz unterscheidet - und wie sie es schon im ersten Gründungsjahr geschafft hat, eine Rendite von nahezu 20 Prozent zu erwirtschaften.

Frau Preiswerk, worum geht es bei Whitebox und für wen ist es gedacht?Es geht um hochwertige digitale Vermögensverwaltung. Jedoch nicht für jene kleine Elite, der eine derartige Dienstleistung bis dato vorbehalten war - sondern für alle, die mindestens 5000 Euro anlegen können.

Sie sagen in Interviews oft, Ihr Unternehmen sei ein "echter Vermögensverwalter". Was heißt das?Wir waren der erste bankunabhängige Anbieter mit Erlaubnis der BaFin. Wir dürfen somit aktiv in die Gestaltung der Portfolios unserer Kunden eingreifen - und tun dies auch. Die meisten Anbieter - ob mit oder ohne Lizenz - bieten starre Musterportfolios, die sozusagen auf Jahr und Tag gleich bleiben. Wir bieten aktives Portfoliomanagement, umgesetzt mit passiven Produkten wie ETFs.

Können Sie uns ein Beispiel nennen, wo Sie in die Portfolios eingreifen?Bei Bedarf jederzeit. Doch: Wir sind aktiv und nicht aktionistisch! Ein hektisches Hin und Her findet bei uns nicht statt. Genauso wenig wie das Management kurzfristiger Risiken wie Volatilität, das leider allzu oft zu viel (Rendite) kostet und dabei noch nicht mal das Risiko-Rendite-Profil optimiert. Risikomanagement sollte - wie die Geldanlage selbst - immer einen längerfristigen Fokus haben. Wir verfolgen einen sogenannten Value-Ansatz, bei dem es darum geht, unterbewertete, ...

