EZB-Präsident Mario Draghi sieht die Europäische Zentralbank trotz der wirtschaftlichen Erholung mit ihrer ultralockeren Geldpolitik noch nicht am Ziel. Zwar befinde sich die Euro-Zone inmitten einer Phase der soliden wirtschaftlichen Expansion, sagte Draghi am Freitag in Frankfurt auf dem "European Banking Congress" laut Redetext.

Den vollständigen Artikel lesen ...