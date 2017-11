Schon deutlich vor dem Ende des vierten Quartals 2017 hat GWAdriga die Schwelle von 500.000 intelligenten Messsystemen (iMsys) deutlich überschritten. Über die rund 480.000 iMsys der Gesellschafter EWE, RheinEnergie und Westfalen-Weser Netz hinaus konnte der Full-Service-Anbieter für die Smart-Meter-Gateway-Administration seine Basis um mehr als 50.000 weitere zu verwaltende iMsys ausbauen. Neben einem SAP IS-U-Anwender wurden für die neuen Projekte auch Nutzer der Branchenlösungen von Schleupen und SIV gewonnen, zu deren Systemen aktuell die entsprechenden Schnittstellen umgesetzt werden. "Wir sind damit auf einem guten Weg, unsere gesteckten Ziele für dieses Jahr zu erreichen. Der Zuwachs wurde zudem vollständig außerhalb unseres Gesellschafterkreises erzielt. Damit haben wir bewiesen, dass unser Dienstleistungsangebot absolut konkurrenzfähig ist", freut sich Dr. Michal Sobótka, Geschäftsführer von GWAdriga, über den Erfolg. "Mit weiteren Interessenten befinden wir uns aktuell in fortgeschrittenen Gesprächen", ergänzt Dr. Ralfdieter Füller, ebenfalls Geschäftsführer von GWAdriga. Großes Interesse registriert GWAdriga auch im Bereich der Smart Metering PKI (Public Key Infrastructure). Hier gehörte das Unternehmen neben T-Systems und Atos Information Technology GmbH zu den ersten Anbietern, die vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik für den Betrieb einer sogenannte Sub-CA (untergeordnete Zertifizierungsstellen), über die weitere Marktteilnehmer betreut werden können, gelistet wurden. "Wir haben bereits eine ganze Reihe konkreter Anfragen von Unternehmen, die über die GWAdriga Sub-CA ihre Zertifikate beziehen wollen", erklärt Dr. Ralfdieter Füller. Auch bei den Mehrwertdiensten sieht sich GWAdriga auf dem richtigen Weg. So sind erste Projekte mit Lieferanten und der Wohnungswirtschaft sowie im Bereich des CLS-Managements (Controllable-Local-System) bereits in Vorbereitung. Weitere Informationen: GWAdriga GmbH & Co. KG - Michal Sobótka Kurfürstendamm 33 - 10719 Berlin Tel.: +49 30 959 99 09-0 info@gwadriga.de www.gwadriga.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - D-89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de www.press-n-relations.com GWAdriga GWAdriga mit Sitz in Berlin wurde 2016 von EWE, RheinEnergie und Westfalen Weser Netz gegründet. Als Full-Service-Dienstleister konzentriert sich das Unternehmen auf die Abwicklung der Smart Meter Gateway-Administration und des Messdatenmanagements. Darüber hinaus entwickelt GWAdriga datenbasierte Mehrwertangebote für die Energiewirtschaft. Kernzielgruppe sind mittlere und große Versorgungsunternehmen aber auch Dienstleister, die die Interessen von unterschiedlichen Stadtwerken bündeln. Mit ca. 3,4 Mio. Zählpunkten und etwa 480.000 intelligenten Messsystemen verfügt GWAdriga schon mit der Gründung über ein Mengengerüst, das einen wirtschaftlichen Betrieb der Smart Meter Gateway-Administration erlaubt. Zusätzlich profitieren die Kunden von einer starken Einkaufsgemeinschaft. GWAdriga nutzt die zertifizierten Services des IT-Partners BTC AG auf Basis der BTC | AMM-Produkte sowie deren Betrieb in den BTC-eigenen Rechenzentren. Dies ist eine Presseinformation der GWAdriga GmbH & Co. KG, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

