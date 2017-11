Frankfurt - Der europäische Rentenmarkt tendierte zunächst schwächer, so die Analysten der Helaba.Belastend hätten zunächst Aussagen des EZB-Direktoriumsmitglieds Mersch gewirkt, wonach eine Verlängerung des QE im nächsten Jahr nicht erwartet werden sollte. Am Ende sei der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) aber leicht höher aus dem Handel gegangen. Die technische Situation mahne gleichwohl vor zu viel Optimismus. MACD und Stochastik würden Verkaufssignale senden und der ADX verharre im niedrigen Bereich. Zudem stehe das Kursmomentum kurz davor, in negatives Terrain vorzudringen. Unterstützungen seien bei 162,24 und 161,91 zu finden. Auf Widerstand stoße der Bund-Future in der Zone von 163,43/63. Die Trading-Range liege zwischen 162,00 und 163,30.

