Unterföhring (ots) - Sehr starker Show-Donnerstag auf ProSieben. "The Voice of Germany" legt ordentlich zu und macht ProSieben mit sensationellen 27,0 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre) zum klaren Marktführer in der Prime Time am Donnerstag. Damit erzielt die Musikshow die beste Quote seit 2012.



Im Anschluss erreicht das Lifestyle Magazin "red." hervorragende 19,8 Prozent. "Pefect Shot" schauen sehr gute 13,0 Prozent in der jungen Zielgruppe (14-49 Jahre).



Insgesamt wurde ProSieben mit sehr, sehr guten 15,1 Prozent Marktanteil Marktführer am Donnerstag.



Am Sonntag, den 19. November, um 20:15 Uhr, starten die Battles von "The Voice of Germany" in SAT.1.



Und diese Talente treten in der ersten Ausgabe der Battles an: David Blair (43, Berlin), Mary-Anne Bröllochs (24, Altrip bei Mannheim), Selina Edbauer (19, aus St. Peter Freienstein, Österreich), Juan Geck (25, Mannheim), Meike Hammerschmidt (27, Salzgitter), Felix Harer (19, Oberboihingen, Baden-Württemberg), Luzie Juckenberg (20, Potsdam), Benedikt Köster (17, Burgthann bei Nürnberg), Chiara Tahnee Lütje (22, Heide, Schleswig-Holstein), Max Christoph Niemeyer (36, Wien, Österreich), Jonas Oberstaller (20, Welsberg-Taisten, Südtirol), Robin Portman (21, Herisau, Schweiz), Michael Russ (24, Tillmitsch, Österreich), Patrick "Paddy" Strobel (47, Aach, nähe Bodensee), Melvin Vardouniotis (16, Hamburg).



Alle Informationen zu "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2017 oder unter www.TheVoiceofGermany.de.



Tickets für das "The Voice of Germany"-Halbfinale gibt es unter www.tvtickets.de und für die "The Voice of Germany - live in Concert"-Tour unter www.tickethall.de.



