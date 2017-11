Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag zunächst mit einer etwas schwächeren Tendenz in Angriff genommen, steht aber nun mit der Unterstützung des Index-Schwergewichts Novartis im Plus. Die Aufwärtsbewegung im Leitindex SMI hält sich am Tag des Optionsverfalls allerdings in Grenzen. Es fehle an richtungsweisenden Impulsen, meinen Händler. Am Nachmittag könnten allenfalls Daten zum US-Immobilienmarkt das Geschäft etwas bewegen.

Vorerst überwiegt an den Finanzmärkten die Unsicherheit, wohin die Reise in den kommenden Tagen gehen könnte. Einerseits sei der Risikoappetit nach mehreren rückläufigen Handelstagen zurückgekehrt, meinen Händler. Andererseits belaste nach wie vor die Angst vor grösseren Kurskorrekturen die Stimmung. Etwas Rückenwind geben positiven Konjunkturnews und Fortschritte bei der von vielen Marktteilnehmern sehnlichst erwarteten US-Steuerreform. Das US-Repräsentantenhaus verabschiedete einen Gesetzesentwurf dazu. Im Senat dürfte es jedoch grösseren Widerstand geben.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt bis um 09.30 Uhr 0,22% auf 9'166,50 Punkten und steht somit seit letzter Woche mit 0,4% im Plus. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) rückt am Freitag um 0,16% auf 1'483,69 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,20% auf 10'520,04 Punkte vor. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren zwölf im Minus, 13 im Plus und ...

