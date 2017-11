Elon Musk ist ein Mann der Visionen, aber nun kommt der Visionär auf dem Boden der Autoindustrie an. Am Donnerstag präsentierte Tesla einen neuen Roadster in Los Angeles. Dieser soll neue Geschwindigkeitsrekorde bringen und ab 250.000 Dollar zu haben sein. Dieser rote Flitzer hat das Potential neues Geld in die Kassen von Tesla zu spülen. Er ist ein Sportwagen der ...

