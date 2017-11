BERLIN (Dow Jones)--Vor der Verlängerung der Jamaika-Sondierungen hat die CSU den Grünen Foulspiel vorgeworfen. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer beschuldigte Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner, in der Nacht auf Freitag unter Journalisten böswillige Gerüchte über einen Machtkampf bei den Bayern gestreut zu haben. "Ich habe von diesem unfreundlichen Akt gehört von meinem Kollegen Kellner. Es ist eine glatte Lüge. Ein unfreundlicher Akt, den wir so nicht akzeptieren können", monierte Scheuer.

In verschiedenen Medien wurde berichtet, dass Kellner vor Journalisten über einen Machtkampf zwischen dem angeschlagenen CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer und Landesgruppenchef Alexander Dobrindt thematisiert hatte.

Der CSU-General widersprach den Behauptungen energisch. "Die CSU steht wie ein monolithischer Block", betonte Scheuer. Er warf im Gegenzug den Grünen vor, immer neue Vorschläge auf den Tisch zu legen und eigentlich abgeräumte Streitpunkte wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Das sei beispielsweise beim Wohnungsbau und dem Aus für den Verbrennungsmotor der Fall gewesen.

Landesgruppenchef Dobrindt gab sich trotz der wieder aufgeflammten Nickeligkeiten mit den Grünen kompromissbereit. Er sprach von "sehr anspruchsvollen" Diskussionen zwischen den Parteien. "Ich glaube, dass alle sehr konzentriert in der Tat an den Argumenten arbeiten", sagte er. Er könne aber nicht beurteilen, "ob das dann mit dem Abwägen der Argumente dazu führt, dass man dann auch vielleicht in Abwägung eines Paketes zu einem Ergebnis kommt". Dies werde sich "vielleicht heute oder morgen im Laufe des Wochenendes zeigen".

November 17, 2017

