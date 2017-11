Die Jamaika-Parteien haben beim Thema Klimaschutz die Rollen vertauscht. Ökos fordern Disziplin und Konservative huldigen dem Schlendrian. Die Bundeskanzlerin sollte sich an die schwäbische Hausfrau erinnern.

Jamaika scheint ein Vulkan. Kurz vor dem Ausbruch. Es grummelt und rumort. Im Mittelpunkt des Funkenflugs: der Kohleausstieg. Das Thema ist altbekannt. Seit über 20 Jahren ist die Energiewende ein Thema der Politik. Dabei war immer klar: Das meint Atomausstieg. Das meint auch den Ausbau erneuerbarer Energien. Das meint den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, allen voran Kohle. Und es meint den Einstieg in Energieeffizienz.

Aber nun heißt es plötzlich, das ist viel zu viel und viel zu komplex. Also wird wie verrückt verhandelt: Die einen sagen Pariser Klimaziele sind nicht verhandelbar, die anderen sagen dasselbe; aber dann streiten sie darüber, ob ein Ziel erreicht werden muss. Das Volk fragt sich, wozu ein Ziel sonst da ist.

Die einen wollen einen Plan bis 2050, mit Zwischenstationen 2020, 2030 und 2040. Die anderen sagen, das geht gar nicht und wollen einen Plan bis zum Sankt-Nimmerleinstag. Das Volk wundert sich und fragt, wie man ein Ziel erreichen will, wenn man sich nicht auf den Weg macht.

Jetzt sagen die einen, sie wollen den Kohleausstieg gestalten wie den Atomausstieg. Das ist eine Empfehlung wissenschaftlicher Experten, die dabei an einen "Budgetansatz" denken. Beim Atomausstieg wurden maximale Strommengen festgelegt, die mit den Atomkraftwerken noch produziert werden dürfen. So hatten die Atomkonzerne freien Handlungsspielraum zu entscheiden, welche Kraftwerke sie wie lang am Netz lassen. Klar, die alten gehen dann schneller vom Netz.

Ähnlich kann es beim Kohleausstieg funktionieren: Man legt eine maximale CO2-Emissions-Obergrenze für Kohlekraftwerke fest. Damit haben die Kraftwerksbetreiber Planungsfreiheit und können selbst entscheiden, in welche Kraftwerke sie noch investieren. Je früher sie die alten und ineffizienten und für das Stromsystem sofort entbehrlichen Kraftwerke abschalten, desto mehr ...

