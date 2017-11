WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der VW-Konzern will sich Insidern zufolge mit milliardenschweren Investitionen für die Zukunft des Autobaus rüsten. Der vom Aufsichtsrat diskutierte Fünf-Jahres-Plan umfasse Investitionen über 72 Milliarden Euro, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Darin sei vorgesehen, vor allem mehr Geld in die Elektromobilität zu stecken. Der Autobauer dürfte den Plan noch im Laufe des Tages vorstellen. Ein Konzernsprecher bestätigte die Beratungen, äußerte sich aber nicht zu Details./stw/jha/

