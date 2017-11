Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Aerohive(R) gibt Antwort auf die uralte Frage: Wie gut bin ich imVergleich zu anderen?(press1) - Eine neuartige Funktion ermöglicht anonyme Vergleiche mit denInfrastruktur- und Client-Metriken ähnlicher Deployments bzw. BranchenMünchen, 16. November 2017 - Der Visionär und Pionier des Cloud-Networking, Aerohive Networks [1] (NYSE: HIVE), stellt eine Cloud-basierteComparative-Analytics-Funktion für Zugangsnetze in Unternehmen vor. Mitder neuen Funktion können Aerohive-Kunden anonym und dynamischInfrastruktur- und Client-Messgrößen mit ähnlich gelagerten Deploymentsbzw. Branchen vergleichen, um Schwachstellen proaktiv zu identifizierenund Gegenmaßnahmen einzuleiten.Die quantitative und qualitative Beurteilung der betrieblichen Effizienzvon WLAN AccessPoints im Unternehmensnetz ist traditionell schwierig, daAuslastung und Nutzeranforderungen starken Schwankungen unterliegen unddie notwendigen IT-Ressourcen nicht direkt vor Ort sind. Mit derinnovativen und vollständig anonymen, Cloud-gestützten komparativenAnalysefunktion von Aerohive können IT-Profis nun zentrale Infrastruktur-und Client-Metriken präzise miteinander vergleichen, zunächst dynamischund nach einigen Monaten auch im zeitlichen Verlauf. Nicht zuletzt lässtsich mit der komparativen Analyse die drängende Frage beantworten, wie gutdie eigene operative Performance gegenüber vergleichbaren Fällenabschneidet und ob sich die Messgrößen positiv oder negativ entwickeln.Nach dem weltweiten Cloud-Rollout wird die neue Vergleichsfunktion imLaufe des nächsten Jahres kontinuierlich weiterentwickelt. Dabei werdenzunächst zentrale WLAN-Metriken wie Bandbreitennutzung, Gesamtzahl derverwendeten Endgeräte (Unique Clients) und Endgeräte mit schlechterLeistung nach und nach um folgende Messgrößen ergänzt:* WLAN - erfolgreicher Verbindungsaufbau* WLAN - durchschnittlicher RSSI-Wert* WLAN - durchschnittliche Verfügbarkeit* SD-WAN - durchschnittliche Verfügbarkeit* SD-WAN - Latenz* SD-WAN - Datendurchsatz* SD-WAN - Paketverlust* Switching - durchschnittliche Verfügbarkeit* Switching - Prozentsatz der genutzten Bandbreite* Switching - Bandbreitennutzung gesamt* Switching - belegte / nicht belegte Ports* IoT - Profil der GerätepopulationDie Comparative-Analytics-Funktion gibt Unternehmen jeder Branche undGröße Antworten auf wichtige Fragen und kann auch vonVertriebskanalpartnern und Managed-Service-Anbietern (MSPs) gewinnbringendgenutzt werden. Durch mehr Data Intelligence und fundiertere Erkenntnissekönnen MSPs und Aerohive-Channel-Partner die Netzwerkleistung proaktivverwalten und damit sowohl den Mehrwert als auch die Qualität ihrerServices verbessern. Unterm Strich profitieren sie so von einer besserenKundenbindung an ihre Webpräsenz und von stabileren Kundenbeziehungen.Sehen Sie selbst, wie Netzadministratoren mit smarteren Analysetools diePerformance ihrer Netzwerke optimieren können [2].Informationen über Aerohive NetworksAerohive (NYSE: HIVE) ermöglicht seinen Kunden eine einfache und sichereVerbindung zu allen Informationen, Anwendungen und Erkenntnissen, die siebenötigen, um zu wachsen. Unsere einfache, skalierbare und sicherePlattform bietet Mobilität ohne Einschränkungen. Für unsere Kundenweltweit ist dabei jeder Access Point ein Ausgangspunkt. Aerohive wurde2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milpitas, Kalifornien. Umweitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie uns im Internet unterhttp://www.aerohive.com/de/ oder rufen Sie uns unter +49 0800 000 4978 an.Außerdem können Sie uns auf Twitter @Aerohive [3] folgen, unseren Blog [4]abonnieren oder Fan unserer Facebook [5]-Seite werden.###PRESSEKONTAKTeloquenza pr gmbhTobias Jost, Svenja op gen OorthEmil-Riedel-Straße 1880538 Münchenmailto:aerohive@eloquenza.de"Aerohive" and "HiveManager" are registered trademarks and "AerohiveConnect" and "Aerohive Select" are trademarks of Aerohive Networks, Inc.All product and company names used herein are trademarks or registeredtrademarks of their respective owners. All rights reserved.Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2017 04:55 ET (09:55 GMT)