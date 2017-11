FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.11.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 320 (360) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INMARSAT TO 'EQUAL WEIGHT' ('UW') - TARGET 600 (695) PENCE - BERENBERG INITIATES BUNZL WITH 'HOLD' - TARGET 2250 PENCE - BERENBERG INITIATES DAILY MAIL WITH 'BUY' - TARGET 800 PENCE - CITIGROUP CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 530 (770) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 350 (370) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 200 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS JUST EAT TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 830 (790) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS STAGECOACH PRICE TARGET TO 210 (220) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES PREMIER OIL PRICE TARGET TO 70 (67) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 740 (700) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 1055 (1150) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS TED BAKER PRICE TARGET TO 3000 (3100) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES B & M PRICE TARGET TO 450 (420) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 675 (672) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS G4S PRICE TARGET TO 230 (245) PENCE - 'REDUCE' - HSBC CUTS MEDICLINIC INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 540 (560) PENCE - 'REDUCE' - HSBC CUTS SERCO GROUP PRICE TARGET TO 105 (130) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS UNITED UTILITIES TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 900 (1000) PENCE - HSBC RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2140 (1740) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4031 (3789) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES RBS PRICE TARGET TO 280 (250) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 290 (235) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BAT PRICE TARGET TO 5900 (6100) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 550 (590) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS QINETIQ TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 255 (290) PENCE - JPMORGAN CUTS YOUNG & COS BREWERY PRICE TARGET TO 1350 (1430) PENCE - 'NEUTRAL' - PANMURE CUTS PARKMEAD GROUP PRICE TARGET TO 70 (80) PENCE - 'BUY' - PANMURE RAISES AB DYNAMICS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1030 PENCE - PANMURE RESUMES ESCHER GROUP WITH 'BUY' - TARGET 190 PENCE - RBC RAISES KINGFISHER TO 'SECTOR PERF.' ('UNDERPERF.') - TARGET 325 (300) PENCE - UBS CUTS SSE SCOTTISH & SOUTHERN PRICE TARGET TO 1450 (1525) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 2825 (2780) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES COATS GROUP PRICE TARGET TO 95 (88) PENCE - 'BUY'



- JPMORGAN CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 323 (353) PENCE - 'UNDERWEIGHT'



