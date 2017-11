Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

TIBCO übernimmt Alpine für kollaboratives Projektmanagement im Advanced-Analytics-Bereich(press1) - Die preisgekrönte Alpine-Lösung ist ein weiterer Baustein imumfassenden TIBCO Analytics-PortfolioMünchen, 17. November 2017 - TIBCO Software Inc. [1], ein weltweitführender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware,meldet die Übernahme der innovativen Cloud-Plattform für Data Science undSocial Collaboration, Alpine Data [2]. Damit setzt TIBCO den Ausbau seinesData-Science- und Analytics-Instrumentariums [3] konsequent fort undergänzt bewährte Produkte wie TIBCO Statistica, TIBCO Spotfire(R) undTIBCO StreamBase(R) um attraktive Features, die noch schnelleredatengestützte Einblicke und Aktionen ermöglichen.Alpine Data bietet Data Scientists eine webnative Social-Collaboration-Oberfläche, mit der sie die Mitglieder der breiteren Analytics-Communitywie Dateningenieure, Geschäftsanwender, Analysten, IT-Fachleute,Entwickler und Managementangehörige unter einem Dach zusammenführen undverwalten können, um gemeinsam Business-Herausforderungen zu meistern. DiePlattform stellt eine einheitliche Sicht auf Daten-, Analyse- undBerechnungsengines bereit und ermöglicht die umgebungsübergreifendeOrchestrierung von Workflows in der Analyse- und Daten-Pipeline. Dasresultierende Plus an Agilität und Flexibilität eröffnet den Unternehmenzusätzlichen Mehrwert aus ihren Big-Data-Investments, da modernsteFunktionen für die Datenanalyse auch in hybriden Umgebungen nutzbar sind."Gerade unsere innovativsten Kunden setzen auf die Methoden der DataScience, um ihren Konkurrenten immer den entscheidenden Schritt voraus zusein. Bei diesem Marathon müssen sie die gewonnenen Erkenntnissenutzbringend anwenden und mit Hunderten von Citizen Data Scientiststeilen", erklärt Mark Palmer, Senior Vice President Analytics von TIBCO."Dank Alpine Data können sie ihre Investitionen in Data Science undmaschinelles Lernen (ML) künftig noch effizienter ausschöpfen und deutlichschneller auf relevante Informationen reagieren."Mit der Aufnahme von Alpine Data in das TIBCO(R) Connected Intelligence-Portfolio erhalten Data Scientists modernste ML-Funktionen für die Big-Data-Verarbeitung, Data-Science-Teams können effektiv zusammenarbeiten undModelle gezielt kuratieren, während zugleich die Governance-Vorgaben desUnternehmens zuverlässig erfüllt werden.Folgen Sie uns @TIBCO auf Twitter und auf unseren Facebook- und LinkedIn-Seiten, um die neuesten Nachrichten und Updates von unserem Team zu hören.Informationen über TIBCOAls Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO ConnectedIntelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und machtUnternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zuEndgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten inEchtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolleAnalyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende vonKunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operativeProzesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern.Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahrenSie unter http://www.tibco.com/.###TIBCO und das TIBCO Logo sind Handelsmarken oder eingetrageneHandelsmarken von TIBCO Software Inc. und/oder ihrer Tochterunternehmen inden USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Produkt- undUnternehmensnamen und -marken, die in diesem Dokument genannt werden, sindEigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zum Zweck derWarenbezeichnung erwähnt.PR-Kontakt Deutschlandeloquenza pr gmbhSvenja Op gen Oorth / Katharina PöppelEmil-Riedel-Str. 1880538 MünchenTel.: 49 (0) 89 24 20 38-0E-Mail: mailto:tibco@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

