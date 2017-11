Unterföhring (ots) -



"Ich hing da, wie ein Stück Teig im Dreipunktgurt." Um den begehrten Weltmeistertitel von Rivale Klaas Heufer-Umlauf zurückzuerobern, muss sich Joko Winterscheidt in "Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt" (Samstag, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben) einer journalistischen Hochleistung stellen. In einem Kunstflug-Hubschrauber muss er für Klaas den Nachrichten-Moderator spielen. Das Kräftemessen auf dem größten Spielfeld aller Zeiten führt die ewigen Rivalen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf dieses Mal unter anderem nach Norwegen, Brasilien, Kroatien und Schottland. Welche Aufgaben dort warten, legt wie immer der Duell-Gegner fest.



Klaas sorgt bei Joko für eine Nachrichtenlage mit Höhen und Tiefen



Reiseplanung aus dem Hause Heufer-Umlauf: Klaas lockt seinen ewigen Kontrahenten Joko unter einem Vorwand nach Österreich. In Salzburg erfährt er von seiner Aufgabe, die ihm Klaas per Brief übermittelt: "Für den heutigen Tag musst du topfit sein - sowohl geistig, als auch körperlich." Auf Joko wartet ein Nachrichtensprecher-Outfit, in dem er drei von Klaas verfasste Meldungen vortragen soll. Allerdings nicht in einem herkömmlichen Studio, sondern in einem besonderen News-Helikopter hoch oben über österreichischem Gebirge. Im ersten Augenblick gibt sich Joko zuversichtlich: "Ich habe in dem Moment tatsächlich einfach nur gedacht: Nachrichten auf ProSieben unter besonderen Umständen vortragen - das kann ich! Das habe ich doch sogar schon mal gemacht!" Schnell ahnt er, worauf er sich in Österreich einlassen soll: "Anzug tragen und Nachrichten vorlesen im Hubschrauber. Und der fliegt geradeaus?" Weit gefehlt. Es handelt sich um einen Kunstflug-Helikopter. Joko: "Mir war schon klar: In dem Moment, in dem ich anfange, die Nachrichten zu verlesen, wird der Schleudergang in der Waschmaschine starten."



Die Entscheidung über Sieg oder Niederlage fällt am Ende der Show wieder live im Studio bei Moderatorin Jeannine Michaelsen: die Zuschauer können online über Spiele und Punkte mitentscheiden. Wer sichert sich im Studio die Länderpunkte? Kann Klaas seinen Weltmeistertitel verteidigen?



"Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt" - Samstag, 18. November 2017, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben



Hashtag zur Show: DudW



