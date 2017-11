Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Finanz-Staatssekretär Jens Spahn (CDU) hat nach der Vertagung der Sondierungen für eine Jamaika-Koalition einer gründlichen Suche nach Kompromissen den Vorrang vor einer schnellen Einigung gegeben.

"Ich habe es lieber, dass wir jetzt ein paar Stunden länger ringen, auch intensiv ringen, bis wir die strittigen Fragen positiv aufgelöst haben, dafür dann aber in den nächsten vier Jahren auch klar ist, was wir tun", sagte Spahn bei seinem Eintreffen zu einem EU-Finanzministertreffen zu Budgetfragen in Brüssel. "Jetzt lieber ein paar Stunden mehr verhandeln und dafür gute, tragfähige Ergebnisse als schnell fertig und dann vier Jahre Streit."

Es gehe darum, "dass alle Partner jetzt zu Kompromissen finden", betonte Spahn, der an den Sondierungsrunden teilnimmt. Jedoch müssten diese auch aussagekräftig sein. "Wir müssen mehr machen als nur Formelkompromisse finden, sondern reale Probleme lösen", forderte er. Genau darum sei es bei den Themen Migration, Klima und Finanzen gegangen.

Union, FDP und Grüne hatten ihre Sondierungen über eine Jamaika-Koalition nach 18-stündigen Gesprächen am frühen Morgen unterbrochen. Bei nahezu allen großen Themen wie Flucht und Migration, Finanzen und Klima gab es keine oder nur sehr wenige Annäherungen, erklärten Teilnehmer. Die Verhandlungen sollten um 11.00 Uhr in der CDU-Zentrale mit einem Treffen im kleinen Kreis der Parteivorsitzenden und um 12.00 Uhr in großer Runde fortgesetzt werden.

Nach Angaben von Teilnehmern hatte es in der Nacht beim Thema Flüchtlinge zwischen CSU und Grünen besonders gekracht. Für die CSU sei es "ganz, ganz wichtig, dass es nicht zu einer Ausweitung der Zuwanderung kommt", sagte Parteichef Horst Seehofer noch in der Nacht. Die Sondierungsgespräche dürften nun nach den Aussagen mehrerer Verhandlungsteilnehmer noch das ganze Wochenende dauern.

