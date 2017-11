Linz - Diese Woche wurde auch das Wirtschaftswachstum der osteuropäischen EU-Staaten veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Veröffentlichungen hätten ein deutlich höheres Wachstum als in den westeuropäischen EU-Staaten gezeigt. So sei die Wirtschaft in Tschechien im 3. Quartal um 5,0% gegenüber dem Vorjahresquartal gewachsen. Die polnische Wirtschaft habe im gleichen Zeitraum um 4,7% zugelegt und das ungarische BIP sei um 3,6% gewachsen.

