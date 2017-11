Unterschleissheim - Nicht nur Investoren, sondern auch die Bevölkerung Venezuelas sehnt sich zurück in die Zeit, als noch Hugo Chávez die Geschicke des südamerikanischen Staates lenkte, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank.Zu diesem Zeitpunkt sei zwar sicherlich auch nicht alles Gold gewesen, was glänze, aber zumindest habe die Bevölkerung von dem Reichtum des Landes profitieren können. Als aber im Jahre 2013 die Staatsführung an Nicolás Maduro übertragen worden sei, habe die Leidenszeit insbesondere der ärmeren Bevölkerungsschichten begonnen. Die Regierung Venezuelas habe über viele Jahre hinweg von den steigenden Preisen des "Schwarzen Goldes" profitiert und somit - in dem Bewusstsein, dass man eines der erdölreichsten Länder der Welt sei - keinerlei Bemühungen unternommen, diese Abhängigkeit zu mildern. Deshalb sei es nicht verwunderlich gewesen, dass der dramatische Öl-Preisverfall die Regierung in Caracas in finanzielle Nöte gebracht habe, und die Verschuldung an den internationalen Finanzmärkten bis auf fast 200 Mrd. USD angewachsen sei.

Den vollständigen Artikel lesen ...