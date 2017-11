Frankfurt (ots) - Bei den Kosten schlägt das digitale Altersvorsorge-Portal myPension (www.mypension.de) andere Anbieter von fondsgebundenen Rentenversicherungen. Dies ergab ein Vergleich der unabhängigen Rating-Agentur Morgen & Morgen. Die Experten verglichen insgesamt 22 Rentenversicherungen. myPension überzeugte mit der niedrigsten Gesamtkostenquote von nur 0,83 % pro Jahr. Mit seinem vollständig digitalen Angebot ließ das Frankfurter FinTech die Tarife von großen Versicherungsunternehmen wie Allianz, Volkswohl Bund und Standard Life weit hinter sich. Die durchschnittliche Gesamtkostenquote im Test war 1,87 % pro Jahr.



"Jährliche Kosten haben einen enormen Einfluss auf das zukünftige Guthaben", erklärt myPension-Gründer Rogier Minderhout. "Ein Unterschied von 0,10 % bei den Kosten führt zu einem höheren Guthaben im Alter von etwa 2.800 Euro. Unsere im Vergleich zum Branchendurchschnitt um 1,0 % niedrigeren Kosten führen entsprechend zu einem Guthaben im Alter, das um 28.000 Euro höher liegt als bei der Konkurrenz."



Die hohen Kosten anderer Anbieter entstehen vor Allem durch den provisionierten Einsatz von Versicherungsberatern. Bei myPension findet die Beratung direkt online und telefonisch statt. Rogier Minderhout dazu: "In Zeiten von FinTechs ist der persönliche Versicherungsberater so nützlich wie eine DVD bei Netflix."



Der Test wurde im November 2017 von der unabhängigen Rating-Agentur Morgen & Morgen durchgeführt. Er unterstellt eine monatliche Anlage von 200 Euro über 30 Jahre. Dabei wurde für jeden Versicherer eine Bruttorendite von 6 % im Jahr angenommen. Die Ergebnisse des Testes sind verfügbar unter www.mypension.de/testsieger.



Über MyPension:



myPension ist ein junges Insurtech Unternehmen aus Frankfurt am Main, das eine vollständig digitale Altersvorsorge anbietet. Die Rentenversicherung von myPension zeichnet sich durch besonders niedrige Kosten, hohe Renditen und maximale Flexibilität aus. Kunden haben im Vergleich zu klassischen Produkten den Vorteil, dass sie zu jedem Zeitpunkt genau wissen, wie sich ihre Geldanlage entwickelt.



