BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich trotz der Unterbrechung der Verhandlungen für eine Jamaika-Koalition entschlossen für eine Einigung auf ein solches Bündnis gezeigt. Bei ihrem Eintreffen zur Wiederaufnahme der Gespräche im Kreise der Parteichefs am Vormittag in Berlin räumte die CDU-Chefin ein, es sei "nicht ganz trivial, die Enden zusammenzubringen". Sie gehe aber "mit dem Willen trotz aller Schwierigkeiten in diese Verhandlungen", den Wählerauftrag zur Bildung einer Regierung "auch umzusetzen".

Bei den bis in die Nacht dauernden Verhandlungen sei eine Vielzahl von Themen eröffnet worden, mit "sehr, sehr vielen" Einzelheiten. "Es ist nicht einfach, das hat man gestern auch gemerkt", konstatierte Merkel. Nun gehe man "sozusagen in Runde zwei". Dies werde "sicherlich hart", lohne sich aber. "Die Aufgabe, eine Regierung für Deutschland zu bilden, ist eine so wichtige Aufgabe, dass sich die Anstrengung lohnt", meinte die Kanzlerin.

Union, FDP und Grüne hatten ihre Sondierungen nach 18-stündigen Gesprächen am frühen Morgen unterbrochen. Bei nahezu allen großen Themen wie Flucht und Migration, Finanzen und Klima gab es laut Teilnehmern keine oder nur sehr wenige Annäherungen. Besonders beim Thema Flüchtlinge war es demnach in der Nacht zwischen CSU und Grünen zu Differenzen gekommen. Die Sondierungsgespräche, die eigentlich am Freitagmorgen beendet sein sollten, dürften nun nach den Aussagen mehrerer Verhandlungsteilnehmer noch das ganze Wochenende dauern.

November 17, 2017

