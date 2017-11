Die NordLB hat das Kursziel für Deutsche Euroshop nach Neunmonatszahlen von 37,50 auf 34,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Umsatz habe in einem von Stagnation beziehungsweise niedrigem Wachstum geprägten Umfeld in den vergangenen beiden Quartalen etwas Fahrt aufgenommen, schrieb Analyst Michael Seufert in einer Studie vom Freitag. Dennoch leide das Geschäft des Einkaufszentren-Investors unter der anhaltend niedrigen Inflationsrate sowie der zunehmend starken Online-Konkurrenz./edh/mis Datum der Analyse: 17.11.2017

