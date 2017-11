FMW-Redaktion

Ein Desaster. Die neuntgrößte italienische Bank "Banca Carige" steht möglicherweise vor dem Aus. Denn wenn es eine börsennotierte Bank nicht schafft am Aktienmarkt frisches Kapital aufzunehmen, ist das schon schlimm. Noch schlimmer ist es, wenn sie es nicht mal schafft ein begleitendes Bankenkonsortium zu finden, das ihr notfalls die Abnahme des Emissionsvolumens neuer Aktien garantiert. Das ist bei Kapitalerhöhungen nämlich üblich. Ein Konsortium aus begleitenden Banken garantiert schon vor der Emission die Abnahme der Aktien, so dass das emittierende Unternehmen schon vorher weiß, dass man das Geld in die Kasse bekommt.

Die Banca Carige musste aktuell auf Verlangen der EZB 560 Millionen Euro einwerben. Wie man nun offiziell verkündet, ist dieser Versuch gescheitert. Es konnte kein Konsortium zusammengestellt werden, dass die Abnahme der neuen Aktien garantierte. Peinlich. ...

