In Detroit ist die Wasserversorgung katastrophal. Bürger können die hohen Preise kaum bezahlen und die Infrastruktur ist marode. Der Bedarf an Investitionen in den USA ist gigantisch: Warum Millionen Amerikaner ohne fließendes Wasser leben.

Beim Lesen der Überschrift traut man seinen Augen nicht. Doch für viele Menschen in der größten Volkswirtschaft der Welt ist es bittere Realität: "14 Millionen Haushalte in den USA können sich laut einem Bericht der Michigan State University Wasser nicht mehr leisten", schreibt die Süddeutsche Zeitung am Freitag. Besonders schlimm ist die Situation in der Pleitestadt Detroit. Wer dort mit den Zahlungen in Rückstand gerate, dem werde das Wasser abgestellt. In extremen Situationen kämen "die Wasserleute mit bewaffneter Security".

