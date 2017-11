Am Rande eines Bankenkongresses am Freitag hat Deutsche-Bank-Chef John Cryan vor einer Zersplitterung des Bankenmarkts gewarnt.

Deutsche-Bank-Chef John Cryan mahnt eine Bereinigung des zersplitterten europäischen Bankenmarktes an. "Europa wäre gut bedient, wenn es eine Handvoll Institutionen gäbe, die auf globaler Ebene konkurrieren könnten", sagte Cryan am Freitag bei einem Bankenkongress in Frankfurt.

Die USA und China beispielsweise hätten sehr große Finanzkonzerne, die weltweit investierten. "In Europa gibt es zu viele Institute, vor allem in Deutschland." Ein Zusammengehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...