In Kambodscha werden Medien zwangsgeschlossen und Kritiker ausgeschaltet. Jetzt hat das oberste Gericht die wichtigste Oppositionspartei aufgelöst. Es ist das jüngste Kapitel in einem über Monate andauernden Machtkampf.

Kambodscha hat am Freitag einen großen Schritt in Richtung Diktatur gemacht. Das Oberste Gericht des südostasiatischen Staates hatte einer Klage der Regierung statt gegeben und die Auflösung der führenden oppositionellen Nationalen Rettungspartei (NRP) angeordnet. Über 100 leitende Parteimitglieder dürften ihre Koffer packen und ins Ausland fliehen, weil sie die Festnahme fürchten. Bereits im Oktober war NR-Vizepräsidentin Mu Sochua nach einem anonymen Anruf ins Exil nach Thailand gereist. "Ich dachte, wenn meine Tage zu Ende gehen, dann will ich frei sein", meinte sie damals gegenüber einer Tageszeitung.

Ein paar Wochen vorher war Parteichef Kem Sokha verhaftet worden. Der Politiker sitzt seither unter dem Vorwurf des Hochverrats im Gefängnis. Später beantragte die kambodschanische Regierung beim Obersten Gericht die Auflösung der Oppositionspartei, nachdem das Parlament einen ansprechenden Vorstoß der Regierung abgesegnet hatte. Es gäbe "21 Beweise" dafür, dass die Opposition "mit fremden Mächten konspiriert habe", so das Argument.

In den Straßen von Phnom Penh dürfte damit die Angst weiter zunehmen. Die dominante Kambodschanische Volkspartei (CPP) unter Premierminister Hun Sen (65), der seit 32 Jahren die Geschicke des Landes diktiert, führt einen Feldzug gegen jegliche Form von Dissens. "Es ist besser, wenn man schweigt", sagt die Besitzerin eines Brillenladens in einer Seitenstraße der Hauptstadt, "denn man weiß nie, wer zuhört". Nicht nur die Behandlung der politischen Opposition verunsichere viele, sagt die Geschäftsfrau, sondern der Kampf gegen Information: "Man weiß nicht, was man glauben kann".

"Abstieg in die absolute Diktatur" hatte die Tageszeitung "The Cambodia Daily" (CD) im September getitelt. Dann war Schluss. Fast ein Vierteljahrhundert nach der Gründung musste das englischsprachige Blatt seine Türen schließen. Die "Daily" hatte sich einen Namen gemacht für hart recherchierte Geschichten - über Korruption und Menschenrechtsverletzungen am Mekong, über Umweltskandale. Ex-Chefredakteurin Jodie de Jonge ist überzeugt: "Es geht darum, alle kritischen Stimmen im Land zum Schweigen zu bringen".

Das Regime legte fast ein Dutzend unabhängige Radiostationen ...

