Paris - An Europas Börsen ist es am Freitag nach einem freundlichen Start wieder abwärts gegangen. Nachdem die Investoren am Vortag die Chance auf eine Trendwende gewittert und beherzt zugegriffen hätten, nehme nun die Unsicherheit wieder verstärkt zu, hiess es aus den Handelsräumen. Eine wesentliche Rolle spiele dabei der Euro.

Die Gemeinschaftswährung war am Morgen zunächst wieder unter 1,18 US-Dollar gesunken, hatte dann aber erneut spürbar zugelegt. Ein starker Euro kann Exporte ausserhalb der Euroregion erschweren. Insbesondere eine Rally über 1,20 Dollar könnte laut Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader zum Problem werden.

Der EuroStoxx 50 büsste am späteren Vormittag 0,25 Prozent auf 3555,84 Punkte ein. Am Donnerstag hatte er nach acht Handelstagen mit Verlusten in Folge erstmals wieder freundlich geschlossen. Auf Wochensicht deutet sich ein Minus von rund einem Prozent für den Leitindex der Eurozone an. Der CAC-40 in Frankreich sank zuletzt um 0,21 Prozent auf 5325,27 Zähler. Der Londoner FTSE-100-Index stand 0,30 Prozent tiefer ...

