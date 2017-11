Frankfurt - Nach der Fülle von Datenveröffentlichungen der letzten Tage kehrt wieder etwas Ruhe an der Datenfront ein, so die Analysten der Helaba.In den USA seien heute lediglich die Oktoberwerte zu Baubeginnen und -genehmigungen sowie das Industrievertrauen des laufenden Monats im Distrikt der Kansas-City-FED im Kalender zu finden. Die Indikationen für die Bauaktivitäten seien freundlich. Nicht nur bestehe die Möglichkeit, dass im Nachgang der Wirbelstürme in Texas, Louisiana und Florida die Baubeginne nach oben getrieben würden, auch die generellen Vorgaben seien positiv. So weise der NAHB-Index, das Stimmungsbarometer der Bau- und Immobilienwirtschaft, weiterhin ein hohes Niveau auf. Tendenziell laufe dieser Indikator der tatsächlichen Bautätigkeit voraus.

Den vollständigen Artikel lesen ...