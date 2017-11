Essen - Mangels datenseitiger Impulse dürften die Märkte ohne nennenswerte Veränderungen aus der Handelswoche gehen, so die Analysten der National-Bank AG.Lediglich die US-Daten zum Immobilienmarkt für den Oktober seien erwähnenswert: Hier stehe nach der ausgeprägten Schwäche vom Vormonat eine gewisse Erholung an. Aus Berlin sei derweil gemeldet worden, dass die Sondierungsgespräche zur Jamaikakoalition mit Blick auf nach wie vor viele "eckige Klammern" zunächst unterbrochen worden seien. Die Analysten würden aber weiterhin erwarten, dass der Druck zur Einigung so groß sei, dass es eine solche große Koalition geben werde.

