Trotz positiver Vorgaben aus den USA und aus Fernost kommt der DAX am Freitag nicht in die Gänge. Zur Mittagszeit pendelt der deutsche Leitindex um den Vortagsschlusskurs herum. Aufgrund der Kursentwicklung an beiden vorangegangenen Tagen stehen die Chancen gut, dass es weiter nach oben geht.

Den vollständigen Artikel lesen ...