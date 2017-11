Luzern (awp) - Gabriele Gendotti ist zum Ratspräsidenten der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva) gewählt worden. Der Tessiner Rechtsanwalt folgt auf Markus Dürr, der nach vier Jahren zurücktritt. Gendotti tritt sein Amt per Anfang 2018 an, wie es in einer Mitteilung der Suva vom Freitag heisst. Grund für ...

