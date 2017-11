Weniger Filialen, mehr Gebühren, Ärger um Noch-Präsidenten Fahrenschon - die Sparkassen schlittern in eine Existenzkrise. Fahrenschons Nachfolger muss schon über Wasser laufen können, um den Niedergang aufzuhalten.

In der Sparkasse in Neuried südwestlich von München ist am Montag um die Mittagszeit so viel los wie in vielen anderen Filialen in Deutschland auch - nämlich gar nichts. Kunden sind keine da, eine Angestellte legt Papiere von einem Stapel auf den anderen. In den Fenstern im Erdgeschoss des grauen Baus, der an einer Durchfahrtsstraße steht, hängen Immobilienangebote, ein Plakat wirbt für ein neues Girokonto. Die Erschütterung, die die Sparkassen in diesen Tagen heimsucht, ist am Wohnort von Georg Fahrenschon nicht zu spüren.

Dabei hat der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) gerade heftige Turbulenzen ausgelöst. Kurz vor seiner Wiederwahl wurde bekannt, dass er Steuererklärungen für mehrere Jahre verspätet abgegeben und deshalb einen Strafbefehl kassiert hatte. Nun wird Fahrenschon sein Amt bis zum Ablauf seiner Amtszeit Ende Mai 2018 wohl ruhen lassen. Bis dahin soll sein bisheriger Vize Thomas Mang an die Spitze des Verbands rücken. Ob als Übergangs- oder Dauerlösung, ist offen.

Das Timing für die Führungskrise bei Deutschlands größter Bankengruppe könnte schlechter kaum sein. Seit Jahren befinden sich die Sparkassen im Niedergang. Die Regulierung lässt die Kosten steigen, die niedrigen Zinsen drücken die Erträge, und je länger dieser Zustand anhält, desto mehr müssen die Institute sparen. Sie machen Filialen zu, bauen Personal ab, schließen sich zusammen. Das tun andere Banken auch, die Sparkassen aber stürzen die Schritte in eine Identitätskrise. Schließlich sind Präsenz vor Ort und die mit ihr verbundene Nähe zum Kunden ihre wichtigsten Alleinstellungsmerkmale. Gehen die verloren, stellt dies nicht weniger als ihre Existenzberechtigung infrage.

Reformator gesucht

Fahrenschon ist es nicht gelungen, in der Krise eine überzeugende Antwort auf die Frage zu geben, wie der Verfall zu stoppen ist. Grundlegende Reformen hat er kaum auf den Weg gebracht. Neben der Fondsgesellschaft Deka existieren noch immer sechs Landesbanken, acht Bausparkassen und elf Versicherungen. Derlei Ineffizienzen können sich die Sparkassen nicht mehr leisten. Fahrenschons Nachfolger muss mehr sein als bloß ein Moderator des Rückzugs.

Der Rückzug der Institute mit dem knallroten S frisst sich durch die Republik, hinterlässt von Norden nach Süden Spuren der Trostlosigkeit. Das zeigt die Reise zu den Verlorenen, zu denen auch Fahrenschons Sparkasse in Neuried zählt.

Nahezu jede Woche kündigt irgendwo in Deutschland eine Sparkasse Einschnitte an. Im reichen München etwa macht die örtliche Stadtsparkasse gerade 17 Filialen zu, allenfalls einen Geldautomaten lässt sie übrig. Schließungen begründen die Institute weniger mit Sparzwang als mit dem verändertem Verhalten ihrer Kunden. In München will man nun verstärkt im Internet und per Telefon beraten. Tatsächlich erledigen Kunden Geldgeschäfte zunehmend online, Filialen haben in den vergangenen Jahren an Bedeutung verloren. Mindestens jeder dritte Bankkunde nutzt sie nicht mehr, manche Zweigstellen registrieren täglich nur noch zehn, fünf oder drei Besucher.

Trotzdem ist der Rückzug aus der Fläche bitter, gerade für Kunden in abgelegeneren Regionen. So wie auf der nordfriesischen Insel Baltrum, deren einzige Sparkassenfiliale am 1. Dezember dichtmacht. Die weißen, langen Sandstrände ziehen jedes Jahr rund 70.000 Touristen an, das Bargeld der Urlauber müssen Gastronomen und Vermieter von Ferienwohnungen künftig aber wohl mit dem Boot aufs Festland bringen. Denn selbst ein Geldautomat mit Einzahlfunktion war der Sparkasse Aurich-Norden zu teuer. Um den zu warten und das Geld abzuholen, hätte schließlich ein Mitarbeiter regelmäßig mit dem Schiff anreisen müssen.

Der Niedergang lässt sich in Zahlen zusammenfassen: Als Fahrenschon im Mai 2012 antrat, gab es in Deutschland 426 selbstständige Sparkassen. Ende 2016 waren es noch 403. Von 20 400 Filialen zu Beginn seiner Amtszeit waren 18 500 übrig, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...