Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Chefs zweier europäischer Großbanken haben die vorsichtige Gangart der Europäischen Zentralbank (EZB) bei der Normalisierung ihrer Geldpolitik gelobt. Der Chef der Deutschen Bank, John Cryan, sagte, die Vorsicht der EZB werde ihre Geldpolitik letzten Endes zu einem Erfolg machen. Der Chef von BNP Paribas, Jean Lemierre, lobte die EZB dafür, bisher keinen Endtermin für ihr Wertpapierankaufprogramm APP genannt zu haben.

"Diese Nachricht, dass es vorsichtig gemacht werden soll, über einen längeren Zeitraum und nicht abrupt, wird dazu führen, dass die Änderungen der Vermögenswertpreise am Ende zu einem Erfolg der Geldpolitik, nämlich einer optimaleren Preisstabilität führen", sagte Cryan bei der Euro Finance Week in Frankfurt. Die EZB könnte in dieser Hinsicht von der Fed lernen.

Laut Cryan hat die Geldpolitik von Fed und EZB bisher vor allem zu einer Inflation der Vermögenswertpreise geführt. In einem nächsten Schritt müsse es nun auch zu einer breiteren Inflation bei Preisen und Löhnen kommen.

Zuvor hatte EZB-Präsident Mario Draghi dem Auditorium versichert, dass die EZB ihre lockere Geldpolitik fortsetzen werde, bis die grundlegende, mit dem Arbeitsmarkt und den Löhnen zusammenhängende Inflation ausreichend Schwung gewonnen habe. "Wir müssen geduldig sein", sagte er.

Der EZB-Rat hatte am 26. Oktober beschlossen, das Monatsvolumen der Anleihekäufe ab 2018 auf 30 (derzeit: 60) Milliarden Euro zu verringern, die Ankäufe aber bis mindestens Ende September fortzuführen. Zugleich bekräftigte der Rat die Forward Guidance, dass die Leitzinsen erst deutlich nach dem Ende des Nettoerwerbs von Anleihen angehoben werden sollen.

Jean Lemierre sagte unter Verweis auf das 2013 vom damaligen Fed-Chairman Ben Bernanke bei einer Kongress-Anhörung ausgelöste Taper Tantrum, einen weltweiten Anstieg der Zinsen: "Der Hauptunterschied zwischen Mario Draghis Rede und der Rede, die wir vor einigen Jahren in Washington gehört haben, ist, dass es kein Timing gibt, und das ist wirklich gut."

November 17, 2017 06:05 ET (11:05 GMT)

