Stuttgart - Die Inflationsrate in den USA hat sich mit 1,8 Prozent dem FED-Jahresziel von zwei Prozent angenähert, so die Börse Stuttgart.Die Währungshüter hätten dabei besonders die Preisveränderungen bei persönlichen Verbraucherausgaben (PCE) im Blick - Energie- und Nahrungsmittelkosten würden außen vor bleiben. Die aktuelle Annäherung liege an der guten wirtschaftlichen Entwicklung. Angesichts dieser habe sich die FED die Tür für eine Zinserhöhung im Dezember offengehalten. Im Juni habe sie zuletzt den Schlüsselsatz auf die aktuell gültige Spanne von 1,0 bis 1,25 Prozent hochgesetzt. Experten würden nun für Mitte nächsten Monats mit einer Anhebung um einen Viertelpunkt rechnen.

