Berlin - Die Wachstumszahlen zum dritten Quartal konnten global überzeugen, so Sascha Rehbein, CFA bei der Weberbank.In Europa sehe man regional eine einheitlich positive Entwicklung mit zunehmender Dynamik. Das BIP-Wachstum habe sich im dritten Quartal auf 2,5% und somit auf das höchste Niveau seit Sommer 2011 beschleunigt. In Deutschland sehe es sogar noch erfreulicher aus. Mit 2,8% habe die Wachstumsdynamik deutlich überrascht. Allerdings hat der aktuelle Zyklus aus Sicht der Analysten der Weberbank einen entscheidenden Haken - es fehlen die Investitionen. So habe sich in der vergangenen Dekade insbesondere in den Industriestaaten ein massiver Investitionsstau aufgebaut. Umso erfreulicher seien daher die zuletzt veröffentlichten Detailzahlen aus der deutschen Industrie. Die Auftragseingänge für Industriegüter hätten sich beschleunigen und somit den positiven Trend seit Jahresanfang stabilisieren können. Sollten die Unternehmen nun tatsächlich zuversichtlicher in die Zukunft blicken und ihre Investitionsausgaben erhöhen, wäre dies die fehlende Komponente für eine nachhaltige Wachstumsbeschleunigung nicht nur in Deutschland, sondern ebenso global.

