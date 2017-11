Die Partnerschaft stellt Werbekunden einen effizienteren und effektiveren Zugang zum hochwertigen Werbeinventar von Adelphic zur Verfügung

PubMatic, die Publisher-orientierte Sell-Side-Plattform (SSP) für eine Zukunft mit offenen digitalen Medien, bildet eine Partnerschaft mit Adelphic, eine zu Viant gehörende kundenorientierte Demand-Side-Plattform (DSP). Mit dieser Partnerschaft für einen optimierten Bereitstellungspfad (Supply Path Optimization SPO) haben PubMatic und Adelphic den Inserenten von Adelphic einen effizienteren und effektiveren Weg eröffnet, um auf hochwertiges Werbeinventar zuzugreifen.

Das Wachstum des Netzwerks für digitale Werbung hat auf Angebots- und Nachfrageseite zu einer Steigerung der Werbebanneraufrufe geführt. DSPs müssen proaktiv duplikatives und betrügerisches Inventar auf dem Markt entdecken, um einen transparenten, direkten und betrugssicheren Weg zur Bereitstellung anbieten zu können. Durch die Zusammenarbeit mit PubMatic kauft Adelphic mithilfe optimierter Bereitstellungsintegration, um Anfragen pro Sekunde (Queries per Second QPS) und Infrastrukturkosten effektiv steuern zu können.

Diese Partnerschaft verschafft Adelphic und PubMatic höhere User Match Rates, was die Verbesserung der Zielgruppengenauigkeit signifikant beschleunigt. Durch Brand-Safety-Kontrollen, Kompromisslosigkeit bei der Eliminierung von Werbebetrug und Inventar-Screening über viele Formate und Plattformen hinweg schafft es PubMatic, über einen sichereren und letztlich effizienteren Bereitstellungspfad einen hervorragenden Gegenwert für die Ausgaben der Werbekunden von Adelphic zu gewährleisten.

"Als Publisher-First-Unternehmen hat PubMatic umfassend in die Qualität und die effiziente Bereitstellung an die Käufer investiert. Wir sind der Überzeugung, dass unsere Lösung zur QPS-Drosselung und unsere Match Rates zu den Besten im Markt gehören und freuen uns sehr, dass Adelphic unsere Plattform als nutzbringend ansieht. Diese Partnerschaft unterstützt uns in dem Bemühen, diese Vorteile an unsere gemeinsamen Kunden weiterzugeben", erklärte Kyle Dozeman, VP, Advertiser Solutions bei PubMatic.

Durch diese Partnerschaft hat sich die Effizienz und Effektivität der Werbeausgaben der Inserenten von Adelphic verbessert. Die Publisher rechnen nun mit höherer Ausgabebereitschaft von Tausenden von Adelphics Werbekunden sowie Cross-Channel-Betrugssicherheit bei Display, Video und Mobil.

In den letzten beiden Jahren hat PubMatic als Reaktion auf die Zunahme der Inventarbearbeitungskosten für DSPs durch die Ausbreitung des Header Biddings maschinelle Lernverfahren und Lösungen auf der Basis künstlicher Intelligent für die QPS-Drosselung entwickelt. Dadurch konnte PubMatic die Werbeausgaben pro QPS-Einheit wesentlich steigern und somit die Effizient der Plattformen von PubMatic und Adelphic steigern sowie die technischen Gemeinkosten senken. Die Identifizierung und Filterung von Inventar, die bis vor kurzem die QPS-Rate bei nur geringem Wertzuwachs für Adelphic ansteigen ließ, führte zu einer Steigerung der QPS-Effizient von 51 Prozent, einer 132%igen Steigerung der Gewinnrate sowie einer Steigerung der Werbeausgaben um den Faktor 2,3.

Effiziente Lieferketten steigern die Leistung, also suchen wir laufend nach Partnern, die die Prozesse vereinfachen können und sicher und transparent arbeiten. Durch die starke Header Tag-Penetration von PubMatic sind wir in der Lage, bei vielen führenden Verlagen direkt einzukaufen und damit im Sinne unserer Inserenten unseren Beschaffungsweg zu optimieren", erklärte Jeremy Haft, National Vice President bei Adelphic.

Über PubMatic

PubMatic ist eine auf Publisher fokussierte Sell-Side-Plattform für eine offene Zukunft in digitalen Medien. Mit der führenden Omnichannel-Technologie für Umsatzautomatisierung für Publisher und mit programmatischen Tools für Medieneinkäufer ermöglicht der am Publisher orientierte Ansatz von PubMatic, dass Werbekunden in großem Maßstab auf Premium-Inventar zugreifen können. PubMatic verarbeitet pro Monat über eine Billion Ad Impressions und hat eine globale Infrastruktur aufgebaut, über die Publisher ihr Werbeinventar monetisieren und kontrollieren können. Seit 2006 fördert der Fokus von PubMatic auf Innovationen bei Daten und Technologien das Wachstum der programmatischen Branche insgesamt. PubMatic hat seinen Hauptsitz im kalifornischen Redwood City und verfügt weltweit über 13 Niederlassungen und 6 Datenzentren.

PubMatic ist eine eingetragene Handelsmarke von PubMatic, Inc. Andere Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über Adelphic

Adelphic ist eine führende kundenorientierte Cross-Channel-Demand-Side-Plattform. Adelphic stellt eine unternehmensgerechte SB-Softwarelösung für Agenturen, Marken und andere große Medieneinkäufer bereit, mit der auf allen Geräten und in allen Formaten eine erfolgreiche Interaktion mit Kunden möglich ist. Die Plattform des Unternehmens ist vollständig RTB-fähig und bietet globale Reichweite durch Zugriff auf alle führenden Inventaranbieter. Adelphics Technologie überwindet Einschränkungen der Nutzeridentifizierung auf allen digitalen Geräten und erzielt damit aussagekräftige, nuancierte Porträts von echten Menschen anstatt von Cookies. Adelphic ist Eigentum von Viant, einer Konzerngesellschaft von Time Inc. Weitere Informationen finden Sie unter adelphic.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

