Eigentlich war Jürgen Trittins Zeit vorbei. Doch in den Sondierungen geht ohne den Vertreter des linken Flügels der Grünen nichts. Der einstige Umweltminister weiß die Macht zu nutzen - und stichelt in den Verhandlungen.

Am frühen Freitagmorgen, als sich die vermeintliche Endrunde der Jamaika-Sondierer auf den nächsten Nachmittag vertagt, verlinkt Jürgen Trittin auf Twitter das Lied "The harder they come, the harder they fall" von Jimmy Cliff. Zu deutsch etwa: "Je härter sie sind, umso härter fallen sie." Ob er mit den Schwarzen und Liberalen Doppelkopf gespielt hat in der Nacht, sagt er nicht.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Marco Buschmann, wird im Interview mit WDR5 deutlich. Sein Eindruck sei, "dass Herr Trittin im Moment besonders große Freude hat, Sand ins Getriebe zu streuen." Er stelle sich die Frage, ob "der am Tisch sitzt, um mit uns eine konstruktive Lösung zu finden". Trittin selbst sagt etwas kryptisch, es habe in der Verhandlungsnacht "bestimmte Bewegungen gegeben". Nun müsse man halt sehen, ob es für ein Ergebnis reiche.

Trittin, immer wieder Trittin. Der Grüne ohne Amt ist in wenigen Wochen wieder zu einer zentralen Figur der Ökopartei geworden: Er ist Mitglied in der zentralen Verhandlungskommission und Chefunterhändler für Finanzen - dabei ist er eigentlich ein Verlierer. Der, der die Wahl 2013 vergeigt hat und in die dritte Reihe zurücktreten musste. Doch seit der Wahl 2017 ist Jürgen Trittin zurück- die Gegner reiben sich vor allem an ihm, dem scharfzüngigsten unter den Grünen. In den eigenen Reihen ist er wieder der Vormann der Linken. Selbst eingefleischte Realpoltitiker der Grünen, die anfangs Angst hatten, er könne Jamaika torpedieren, loben den früheren Umweltminister (1998 bis 2005) als extrem kooperativ. "Ich bin mittlerweile echt froh, dass Jürgen dabei ist", bekennt einer von ihnen.

Bei den anderen Parteien sieht man das mitunter anders. FDP-Mann Buschmann regt sich etwa darüber auf, dass Trittin bei der Debatte über die Außenpolitik "quasi über Nacht" mit einer Forderung nach dem Abzug deutscher Soldaten aus Afghanistan aufgewartet habe und "allen anderen Partnern damit die Einigung so gut wie unmöglich macht".

Während der einstige grüne Außenminister Joschka Fischer längst Parteigeschichte ist, hat Jürgen Trittin sich zurückgekämpft, obwohl er dem Ruf getreu bleibt, einer zu sein, an dem sich andere schon mal reiben. Selbst die Kanzlerin suchte zuletzt seine Nähe: Bei der Konstituierung des Bundestages am 24.Oktober saßen beide ins Gespräch vertieft in den Abgeordnetenreihen. Trittin strahlte - wissend, dass die Kamera den Moment einfangen würden. Er schätzt Angela Merkel ob ihrer Klugheit - wo er für viele andere ...

